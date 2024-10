“Il 2021 avrà finalmente il bel ponte del Parco di Terramaini riaperto per la gioia di sportivi, all’insegna di un ritorno alla normalità e alla sicurezza per grandi e piccini che lo vorranno percorrere”, parola di Marcello Polastri, consigliere Comunale e presidente della Commissione sicurezza, sport e patrimonio del Comune di Cagliari che spera in un prossimo ritorno alla normalità.

IL PONTE era stato danneggiato da un grosso incendio in una giornata di forte vento di maestrale che divorò anche i canneti della zona, per quel tragitto sospeso sull’acqua fu come il finimondo, nel 2016, per un incendio divampato dai campi incolti adiacenti la città mercato di Pirri: “è chiuso al pubblico da 4 lunghi anni, perché definito insicuro, e quindi dal 2016.

LE FIAMME dolorarono diverse porzioni del tavolato ligneo, il parapetto che consentiva di osservare lo stagno di Terramaini e fare pure birdwatching, andò giù in fumo”, rammenta Polastri. Ed eccolo riprender forma e ritornare presto a vivere, per la gioia di tutti gli amanti di uno dei più bei parchi tra Cagliari, vicino a Pirri e Monserrato.

“L’anno alle porte vedrà, all’insegna della sicurezza, anche la riapertura di questo percorso sospeso sull’acqua, panoramico e suggestivo ancor più all’alba e al tramonto e presto avrà luogo il collaudo. Per questo - conclude Polastri - ringrazio l’assessorato al vede e cultura guidato da Paola Piroddi, la collaborazione di tutti i servizi comunali coinvolti, il sindaco di Cagliari in prima linea che segue il progetto”.