Un pensionato di Terralba, Francesco Siddi, di 76 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale civile di Oristano per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo stava attraversando la strada all'altezza dell'incrocio tra via Manca e Via Porcella, quando è stato travolto e scaraventato a terra da uno scooter condotto da un giovane. In un primo momento le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, ma si sono poi rapidamente aggravate e i medici del San Martino lo hanno ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per i rilievi.