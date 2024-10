In Sardegna

Un pensionato di 75 anni è morto travolto dal trattore con il quale stava lavorando in un terreno nelle campagne di Terralba, in località S'Isca. L'incidente è avvenuto intorno nella tarda mattinata, ma è stato scoperto solo nel pomeriggio dai familiari della vittima che, non vedendolo rientrare a casa, sono andati a cercarlo in campagna.