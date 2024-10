La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo sulla morte di un 77enne di Terralba, a pochi giorni di distanza dall'inoculazione della seconda dose di vaccino. La notizia è stata diffusa dallo Studio3A-Valore, al quale si sono rivolti i parenti dell'anziano. "La Procura di Oristano ha aperto un procedimento penale - spiegano i legali - con lo scopo di determinarne le cause e accertare se possa essere stato in qualche modo dovuto ad una reazione avversa alla seconda dose del Moderna".

L'uomo, che secondo quanto precisano gli avvocati non aveva alcun problema di salute, I'8 settembre aveva fatto la seconda dose del siero Moderna. Due giorni dopo, venerdì 10 settembre, "ha iniziato ad avvertire dolori sempre più forti, intercostali, al petto e al braccio sinistro dove gli era stato iniettato il farmaco - spiegano dallo Studio -. Alle 8 del mattino si è recato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano per dei controlli, ma dopo gli accertamenti è stato subito dimesso e rinviato al medico di base".

"Poche ore dopo ha chiamato il suo dottore - raccontano ancora -, che gli ha prescritto la tachipirina, consigliandogli di tornare al Pronto Soccorso nel caso in cui i problemi non si fossero risolti". Alcune ore più tardi è stato trovato morto. Informato di quanto accaduto, il pm di Oristano Valerio Bagattini, ha disposto l'autopsia, effettuata il 13 settembre. "Le risultanze saranno determinanti per capire se si sia trattato di un malore o se la morte possa essere stata in qualche modo causata o concausata dal vaccino", spiegano i legali.

"I familiari della vittima non hanno nulla contro la campagna vaccinale - precisano -, ma vogliono capire cosa abbia determinato l'improvviso decesso, se al Pronto Soccorso siano stati effettuati tutti gli accertamenti del caso e se, insomma, esami più approfonditi avrebbero potuto portare a un esito diverso", concludono.