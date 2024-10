È online sul sito internet della Regione il bando "Terra ai giovani" realizzato dall'Agenzia agricola Laore.

Il progetto, frutto della collaborazione fra l'assessorato dell'Agricoltura, la presidenza della Giunta regionale e l'assessorato degli Enti locali, punta a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a ripopolare le aree rurali dell'Isola.

Circa 700 ettari di terre incolte, di proprietà della Regione sono state messe a bando in 11 lotti, con una concessione in affitto agevolato per 15 anni, eventualmente rinnovabili una sola volta. Otto i territori interessati dal provvedimento: Sassari, Alghero, Serramanna, Villasor, Vallermosa, Ussana, Donori e San Vito. Destinatari del progetto sono i giovani che non abbiano superato i 40 anni.

Priorità sarà data a chi presenta progetti aziendali innovativi nella produzione, trasformazione e commercializzazione. Priorità anche a chi ha seguito studi specifici e a chi dimostri capacità ed esperienza lavorativa. Uguale attenzione sarà rivolta a chi aderisce a organizzazioni di produttori, cooperative agricole e sociali, consorzi di tutela o altre reti d'impresa. Una premialità è riconosciuta, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali ed i coltivatori diretti.

Gli interessati dovranno presentare le domande entro il prossimo 31 agosto. Il bando e gli allegati sono consultabili al link: http://goo.gl/4iFId8. I 700 ettari sono una prima fase del progetto Terra ai giovani che, nei prossimi mesi, interesserà altre centinaia di ettari in tutta l'Isola.

"L'agricoltura è pilastro fondamentale dell'economia sarda, lo è stato fino a oggi, con un incremento di circa 7000 occupati nel 2015, e come Regione - è spiegato in una nota - si sta investendo affinché lo sia, ancora di più domani, attraverso le energie e i progetti dei giovani".