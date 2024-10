Nella seduta della Giunta regionale sono state approvate diverse delibere, mentre è stata sospesa, per ulteriori approfondimenti, quella che dà il via libera al progetto realizzazione del termovalorizzatore di Tossilo a Macomer, in attesa di ulteriori dati sulla diminuzione delle tariffe di conferimento.

AMBIENTE Sette le delibere proposte dall'assessore Donatella Spano, a cominciare dal Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas di Elmas, che procede dopo la rettifica che segnalava una porzione prossima alla zona umida di Santa Gilla inoltrata al Savi che ha rilevato la non influenza sull'esito dell'istruttoria.

In relazione alla proceduta di Via proposta dal Savi, sono state dichiarate compatibili dal punto di vista ambientale l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi e l'aumento delle quantità massime di stoccaggio nel Comune di Sassari; i lavori di recupero, messa in sicurezza e fruizione dell'approdo di Is Solinas nel Comune di Masainas che mitiga le criticità esistenti; la realizzazione di una pista ciclabile e running con copertura di pannelli fotovoltaici da 2 Mwp, lungo la litoranea della zona industriale nel Comune di Olbia; le opere di tipo idraulico e dissesto idrogeologico in difesa delle sponde e dell'attraversamento del Rio Maladroxia. Concesso, inoltre, il nulla osta per la proroga all'esercizio provvisorio del bilancio per marzo e aprile 2015 dell'Arpas.

In attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, è stato aggiornato per il periodo 2015-2018 il Piano di gestione dei rifiuti dei Porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. Nelle more dell'esame da parte del Consiglio regionale del disegno di legge sul trasferimento delle competenze della Conservatoria delle Coste all'assessorato della Difesa dell'Ambiente, è stato prorogato il regime commissariale della Conservatoria per il periodo necessario, comunque non superiore a tre mesi.

LAVORI PUBBLICI Doppia proroga, anche in questo caso nell'attesa del relativo disegno di legge, del Commissario di Area e del Direttore di Enas, per ulteriori 45 giorni.

ENTI LOCALI Su proposta dell'assessore Cristiano Erriu è stato ceduto a prezzo simbolico al Comune di Oschiri il complesso immobiliare ex Ospedaletto militare, già di proprietà dello Stato, poi trasferito alla Regione. La Giunta ha inoltre stabilito il riversamento al Comune di Fordongianus della metà del canone di affitto attualmente percepito dall'Amministrazione regionale per la gestione del complesso termale.

AGRICOLTURA Dall'assessore Elisabetta Falchi arriva l'affidamento all'Agenzia Argea dell'attività di vigilanza sugli Organismi di controllo autorizzati per le produzioni biologiche. L'Assessorato assicura il coordinamento con il Ministero che finora l'aveva esercitata senza il coinvolgimento della Regione.

TURISMO Approvate le linee guida per il funzionamento del Sistema di Raccolta ed Elaborazione Dati sul movimento dei clienti e sulla capacità delle strutture ricettive (SiRED) proposte dall'assessore Francesco Morandi. Si tratta di un sistema web per la raccolta e la prima elaborazione dei dati sui flussi turistici e capacità ricettiva che semplifica le procedure di rilevazione esistenti, riduce i tempi dell'elaborazione a carico delle Province e fornisce i dati in tempi molto più rapidi rispetto al passato.

INDUSTRIA Autorizzato il trasferimento di 2 milioni e mezzo di euro da risorse del Bilancio 2013 per interventi di recupero ambientale nel sito minerario di Santu Miali nei Comuni di Furtei, Segariu, Serrenti e Guasila. La proposta dell'assessore Maria Grazia Piras riguarda custodia, gestione e primi interventi di messa in sicurezza e risponde alla particolare situazione di emergenza ambientale a seguito delle passate attività minerarie.

SANITA<