“Mancano poche ore e un'imponente irruzione di aria artica investirà l'Italia, portando gelo su tutta Italia, ma soprattutto la neve sulle regioni adriatiche e al Sud, anche in pianura e coste”, è quanto annuncia il sito ilMeteo.it.

“L'arrivo di una fase di maltempo invernale sul nostro Paese, con tempo in peggioramento in particolare sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali. Una vera e propria colata artica investirà l'Italia proprio in prossimità dell'Epifania. Le correnti gelide determineranno un vero e proprio crollo termico, con temperature notturne che scenderanno fino a -10° al Nord e fino a -27° sulle Alpi; al Centro-Sud i termometri raggiungeranno i -5° in pianura, anche a Roma”.

Anche in Sardegna da questa sera, giovedì 5 gennaio 2017, e fino alla mattina di sabato 7 gennaio, nelle ore notturne e nel primo mattino si prevedono temperature diffusamente basse (da 2 gradi in giù gradi), localmente anche molto basse (-3 o inferiori). Si prevedono estese gelate, con formazione di ghiaccio duro sulle sedi stradali, che presentino laminazioni d'acqua.

La Protezione civile raccomanda, infatti, massima attenzione agli automobilisti.

Previsti anche venti e mareggiate dalla serata di oggi e fino al giorno dell'Epifania. Nelle zone costiere si prevedono venti forti dal quadrante nord occidentale, in rotazione dal quadrante nord est nella giornata di giovedì, con raffiche fino a burrasca.

I mari si prevedono da agitati a molto agitati, con probabili mareggiate.