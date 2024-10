Si sono concluse al Molo Rinascita di Cagliari le operazioni di prima accoglienza dei 963 migranti di diverse etnie, arrivati questa mattina alle 8 a bordo della nave mercantile norvegese Siem Pilot.

Le visite mediche sono terminate, i 331 eritrei saranno imbarcati questa sera stessa da Porto Torres per Genova e i restanti 632 migranti saranno distribuiti nelle prossime ore fra i diversi centri di accoglienza della Sardegna.

La Presidenza della Regione "esprime soddisfazione per l’ottima riuscita dell’operazione - si legge in una nota stampa - portata avanti in tempi rapidi e senza intoppi e ringrazia tutti coloro che, sin da ieri e per tutta la giornata, hanno dato il proprio contributo - Protezione Civile, Asl, Croce Rossa, Forze dell’Ordine e volontari - sottolineando come quella dell’accoglienza in Sardegna sia una macchina ormai ben oleata".

Nelle prossime ore saranno completati lo smontaggio del campo e la pulizia del sito.