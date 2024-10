Un succulento pranzo a base di piatti tipici sardi per contrastare la carenza di sangue e mettere in luce un’emergenza che, specialmente in Sardegna, dove ci sono numerosi talassemici, si fa sentire.

Per questo, e soprattutto per ringraziare e coccolare chi compirà questo enorme gesto di solidarietà, la sezione Avis di Tergu ha deciso di organizzare un evento, “A donare c’è più gusto”, in programma domenica 27 novembre in viale Italia 14.

La donazione avrà luogo dalle ore 8 fino alle 12, e si concluderà con un pranzo a base di gnocchi al sugo di cinghiale e cinghiale “a ghisaddu”.

“Quest’anno, l’emergenza data dalla carenza di sangue si fa sentire in modo particolare – afferma ai microfoni di Sardegna Live Anna Bassu, presidentessa della sezione – Paradossalmente, le persone donavano di più durante il lockdown perché si trattava di una motivazione in più per poter uscire di casa”.

Un grido di aiuto attraverso una piacevole iniziativa quindi, "a cui speriamo partecipino in tanti, tra cui molti giovani, visto che solitamente sono i più restii a donare il sangue. È fondamentale che soprattutto loro, che rappresentano il futuro, comprendano l’importanza di un gesto così grande e altruista" prosegue Anna.

“A donare c'è più gusto” è un evento ideato dalla sezione Avis di Tergu per ringraziare e coccolare tutti i nostri donatori, che puntualmente, durante tutto l'anno, si impegnano per aiutare il prossimo – afferma Anna - Allo stesso tempo vogliamo mettere in evidenza l'importanza della donazione del sangue, sia nei periodi di emergenza che nella quotidianità”.

“La realizzazione di quest'evento è stata possibile anche grazie alla collaborazione della compagnia di caccia grossa di Tergu, alla quale vogliamo esprimere la nostra più viva gratitudine” conclude Anna Bassu.

Per poter partecipare all’evento, è obbligatorio prenotarsi al numero 3427209148.