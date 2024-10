Teppisti o vandali fa poca differenza, fatto sta che i balordi durante la loro incursione non hanno rubato nulla. Si sono 'limitati' a distruggere le porte degli uffici a colpi di piccone. Un gesto perpetrato ai danni della Fondazione Teatro Lirico di via Sant'Alenixedda, a Cagliari. Sul posto gli agenti delle Volanti e i collegi della Scientifica che cercano elementi utili per risalire ai responsabili del vile gesto.

L'episodio è stato denunciato negli uffici della Questura. "Il Consiglio di indirizzo Generale della Fondazione Teatro Lirico depreca fortemente il grave atto vandalico commesso ai danni della struttura del Teatro - è scritto in una nota stampa - il fatto è tanto più grave in quanto verificatosi in una fase in cui il consiglio, la dirigenza e le parti sociali sono impegnate a superare la grave crisi che coinvolge a livello nazionale le Fondazioni Liriche. Il lavoro fin qui svolto ha consentito di mantenere in piena attività un Ente produttore di cultura: l'intendimento è quello di proseguire nel percorso di consolidamento e di garantire nel prossimo il livello alto e diffuso sul territorio di tale attività".