I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, coordinati dal Tenente Stefano Marorana, sono intervenuti in via Pisano a Pirri, presso la casa di riposo del posto, dove un uomo anziano, classe 1926, nel corso delle prime ore del mattino, per cause ancora in corso di accertamento, tentava il suicidio sparandosi alla tempia con una calibro 22, legalmente detenuta.

Fortunatamente per lui il colpo non lo ha ucciso, dopo lo sparo i responsabili del centro allertavano i soccorsi che intervenivano poco dopo trasportandolo al Brotzu, dove tuttora è ricoverato in gravi condizioni ma al momento cosciente. Gli accertamenti sono tuttora in corso.