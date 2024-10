La notizia, di per sé, fa riemergere il problema della sicurezza in città, soprattutto in una zona frequentata da miglia di persone ogni giorno e spesso a rischio per la presenza di cittadini extracomunitari e senzatetto.

Il fatto è filtrato dagli ambienti delle forze dell’ordine, in particolare dai Carabinieri della Compagnia di Iglesias che collaborano con i colleghi di via Nuoro: una 18enne di Vallermosa avrebbe raccontato di essere stata palpeggiata da due uomini (non è dato sapere se fossero stranieri o meno), nei pressi della stazione Arst e Trenitalia, bloccata dai due malintenzionati che avrebbero cercato di violentarla.

La ragazza fortunatamente è riuscita a divincolarsi e a scappare prima di chiamare i soccorsi: un ambulanza del 118 ha trasportato la vittima al Santissima Trinità, ma poi è stata dimessa per suo volere senza nemmeno essere visitata. Poi la denuncia formale in caserma, da qui le indagini dei militari dell’Arma.