Un bambino di quattro anni sarebbe stato avvicinato da un uomo albanese senza fissa dimora con l’intento di portarlo via.

Il fatto è accaduto a Sassari, in Corso Vittorio Emanuele, verso le ore 20.15. Il ventisettenne, Madì Muratti, non sarebbe riuscito nel proprio intento grazie all’intervento dei genitori del piccolo. A dare l’allarme alcuni passanti che avrebbero allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della Squadra Volante lo avrebbero bloccato e sarebbero stati aggrediti dall’uomo. Muratti è stato tratto in arresto.