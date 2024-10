Questa mattina, intorno alle 2:40, a Sestu, in località “Moriscau”, i carabinieri hanno individuato due persone con il volto coperto da maschere di carnevale, uno ritraeva la faccia del Presidente del consiglio Matteo Renzi, e muniti di arnesi da scasso, che tentavano di accedere all’interno del bar Mozart Caffè.

Alla vista dei militari i due sono scappati in direzione Monserrato a bordo di un’auto, risultata rubata lo scorso 18 febbraio ad Assemini.

E’ iniziato così un'nseguimento, nel corso del quale la macchina in fuga è stata intercettata all’altezza del Policlinico di Monserrato da un’altra pattuglia, ma i ladri hanno forzato il posto di controllo continuando la loro corsa che però è durata poco.

L’auto, infatti, è uscita di strada ed è finita contro un muro in via San Gottardo.

Ma i due malviventi non si sono arresi e dopo l’urto hanno immediatamente abbandonavano la vettura fuggendo a piedi.

Poco dopo, i militari hanno fermato e arrestato uno dei due, l’autista. Si tratta di un pregiudicato di 28 anni, Francesco Nonnis.

Il complice, invece, per ora ha fatto perdere le proprie tracce.

Le indagini sono in corso per verificare il probabile coinvolgimento dei nei furti dello stesso tipo avvenuti nelle ultime settimane a Sestu, Monserrato, Selargius e dintorni ai danni di nuemrosi bar, dove sono stati portati via slot machine e cambiamonete.