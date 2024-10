In Sardegna

Un ex carabiniere 54enne, Bachisio Ninniri, ha esploso un colpo di pistola all'indirizzo del fratello minore, Antonello, 50enne, colpendolo ad una gamba. La lite tra i due è scaturita per vecchi rancori familiari, e ieri pomeriggio, tra le14,30 e le15, Antonello si è recato nel terreno del fratello, in località Pedra Longa, in agro di Bolotana e tra i due scoppiata l'ennesima lite.