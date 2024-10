Una separazione conflittuale, difficile, con tutta una serie di diversi episodi di maltrattamenti in casa, poi questa mattina, il raptus di follia ai danni dell'ex moglie: ha tentato di investirla con l'auto per poi colpirla con un bastone in legno, ferendola gravemente.

L'uomo, un 48enne di Maracalagonis, Vincenzo Casula, è stato arrestato per tentato omicidio e atti persecutori: su disposizione del pm di turno, Nicoletta Mari, si trova dietro le sbarre, a Uta.

In conferenza stampa, in via Firenze a Quartu, il vice questore aggiunto della Polizia di Stato di Quartu, Fabrizio Selis, ha illustrato i dettagli del tempestivo arresto del marito violento. La donna, una 45enne, (assistita dall'avvocato, Anna Maria Busia), era esasperata anche per le continue minacce di morte: questa mattina, Casula, ha raggiunto la donna a scuola mentre accompagnava il figlio e l'ha affrontata.

Inseguita dal marito in auto, l'ha poi speronata e costretta a fermarsi: la donna, terrorizzata, è riuscita a scappare e a rifugiarsi prima dentro ad un market e poi all'interno di una macelleria. Casula è riuscito anche a colpirla, fortunatamente alcuni cittadini (una commessa del market e un macellaio) sono intervenuti in sua difesa, mettendo in fuga il 48enne.

L'allarme al 113 ha poi consentito ai poliziotti del Commissariato di Quartu e ai colleghi della Questura di mettersi alla ricerca del marito violento, (difeso dall'avvocato. Giulia Santandrea), che poi è stato bloccato e ammanettato.