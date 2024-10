Una lite legata al commercio di materiale ferroso è finita con un accoltellamento ieri sera ad Assemini. Arrestato per tentato omicidio Andrea Mascia, di 41 anni. L'uomo ha ferito alla spalla sinistra un 31enne che guarirà in 30 giorni. Il fatto è avvenuto alle 19. Mascia, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe andato in via Pio IV per chiarire alcune questioni legati al commercio del metallo con il 31enne.

I due avrebbero iniziato a discutere in giardino, sotto gli occhi di numerose persone. Poi in preda alla rabbia Mascia ha estratto dalla tasca un coltello. Il 31enne dopo aver cercato di disarmare Mascia è fuggito ma è stato raggiunto da una coltellata alla spalla sinistra. Il feritore si è quindi allontanato dalla zona.

Sul posto sono intervenuti i militari di Assemini e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Policlinico di Monserrato dove è stato ricoverato con una prognosi di un mese. Mentre Mascia è stato rintracciato dieci minuti dopo ed è stato arrestato.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti già il 15 agosto i due avevano avuto una violenta discussione legata ad alcuni affari sulla vendita dei materiali ferrosi, una lite continuata ieri.