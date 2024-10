Attimi di paura questa mattina, intorno alle 10, al mercato rionale di Senorbì per un tentato omicidio.

Un uomo di 65 anni è stato raggiunto da un proiettile alla testa sparato da un anziano di 81 anni, fuggito a seguito dell’accaduto.

Sul posto le forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche dello sparatore.

Il ferito per fortuna non sarebbe in pericolo di vita ed è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Foto tratta da Ansa