Voleva entrare nel circolo "Il rifugio" di via Lamarmora, nel centro storico di Sassari, ma non gli è stato consentito perché ubriaco. Così, un 36enne, ha esploso tre colpi di pistola all’indirizzo del gestore dell’attività. Un proiettile ha ferito il titolare, di 38 anni, al braccio, mentre gli altri due, fortunatamente, sono andati a conficcarsi in una porta.

E’ quanto accaduto intorno alle 3:30 di questa mattina, secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia.

Gli agenti hanno fermato e arrestato l’uomo mentre tentata di raggiungere la propria moto per darsi alla fuga, ma non prima di essere aggrediti dallo stesso.

Nel corso dell’attività, l’assalitore è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del procedimento di convalida previsto nella mattinata odierna.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Il titolare del circolo privato è stato accompagnato al pronto soccorso, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

