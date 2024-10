È finita nel sangue una festa di compleanno per i diciotto anni a Ilbono dove due ragazzi da poco maggiorenni e un diciassettenne sono stati accoltellati. Il fatto è avvenuto intorno alle quattro, a seguito di una rissa con un gruppo di ragazzi di Tortolì.

Due dei tre sono gravissimi e sono stati ricoverati in Rianimazione all'ospedale di Lanusei. In particolare le condizioni di uno dei tre giovani si sono ulteriormente aggravate. L. M. è in rianimazione in prognosi riservata per ferita al petto e ad un polmone in gravi condizioni, C. S., anch'egli in rianimazione ed in prognosi riservata per ferite all'addome e al fegato in gravi condizioni, mentre P. L. è ricoverato in chirurgia per una ferita lineare al collo e non versa in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Lanusei alla guida del capitano Caludio Papparella. I militari hanno già identificato gli autori dell'accoltellamento. Si tratterebbe di due giovani ventenni di Tortolì che non erano nemmeno stati invitati alla festa. I due, alle 5 del mattino si sono presentati presso il commissariato di polizia di Tortolì accompagnati dal loro legale e hanno dichiarato di essere stati aggrediti a Ilbono in seguito a una rissa.

Visitati dalla guardia medica di Tortolì gli sono state diagnosticate escoriazioni, ferita da taglio ad una mano, ematoma e contusioni agli occhi. Sul posto sono intervenuti militari Radiomobile. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. I due sono stati denunciati per tentato omicidio e, non essendoci pericolo di fuga, non sono stati arrestati.