I Carabinieri di Decimomannu hanno arresto G. M., 42enne incensurato di Assemini per tentato omicidio.

L’uomo ieri pomeriggio ha infatti imbracciato il suo fucile ed ha sparato due colpi ad altezza d'uomo all'indirizzo di due fratelli, pastori, che transitavano fortuitamente con i loro gregge in un terreno nelle campagne tra Decimomannu ed Assemini.

Il 42enne, che comunque non è il proprietario del fondo invaso ma di quello confinante, si è rivolto ai due intimandogli di andar via. La discussione, dapprima solo verbale, è degenerata in una colluttazione vera e propria: l’uomo ha colpito ripetutamente con un bastone uno dei due salvato dall'intervento del fratello che l'ha colpito con un pugno.

Sembrava che G. M. avesse deciso di desistere e si è avviato perso casa sua mentre e i due pastori, convinti che la vicenda fosse conclusa, hanno ripreso normalmente il lavoro. Ma in realtà è tornato in casa solo per prendere il suo fucile da caccia con l'intento di regolare i conti sospesi, e, imbracciata l'arma, avrebbe sparato due colpi ad altezza d'uomo indirizzati ai due pastori. Soltanto la loro prontezza e reattività ha scongiurato il dramma.

Uditi gli spari, alcuni passanti hanno contattato i carabinieri di Decimomannu che sono intervenuti sul posto, trovando l'arma del 42enne ancora calda e sporca di polvere da sparo.

Dal sopralluogo sulla scena del delitto è emerso che su alcuni pali in legno e su dei muri di cinta, c'erano dei segni compatibili con i pallettoni di un fucile da caccia, confermando che i colpi sparati non fossero in aria per avvertimento (come sostenuto dall'arrestato), ma ad altezza d'uomo per colpire i due pastori.

Raccolti tutti gli elementi necessari, i Carabinieri hanno arrestato G. M. con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è stato portato nel carcere di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.