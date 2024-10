Tentato omicidio nella notte in via Stamira a Cagliari. Un 19enne di origini egiziane è ricoverato con ferite da arma da taglio al Policlinico di Monserrato, in ospedale anche un 23enne connazionale che avrebbe cercato di difenderlo. Ricercato dai carabinieri l'aggressore.

La vicenda non è ancora del tutto chiara. I tre, che lavorano tutti nella ristorazione nello stesso posto, intorno alle 2 avrebbero avuto una violenta discussione. L'aggressore si sarebbe avventato sul 19enne e forse con un coltello lo ha colpito con fendenti all'addome, al torace, alla regione lombare e al braccio destro. In sua difesa sarebbe intervenuto il connazionale.

Il responsabile dell'aggressione è poi fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Il più grave è stato prima ricoverato al San Giovanni di Dio, poi è stato trasferito al Policlinico di Monserrato, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita. I militari dell'arma sono riusciti a identificare il presunto autore, attualmente ricercato. All'origine della lite ci sarebbero attriti sul posto di lavoro.