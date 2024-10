Alle 18:55 di ieri, 1 agosto, i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Ottana, unitamente ai colleghi della stazione di Bolotana, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio nei confronti di Giampiero Fadda, che non ha opposto alcuna resistenza ai militari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’allevatore di 49 anni la sera di sabato scorso, 29 luglio, al culmine di una lite, ha sparato sei colpi di pistola verso il compaesano Roberto Pani, 39enne, rimasto ferito alla coscia e all’inguine.

Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte di fronte alla pizzeria Stella in via Stazione. Il 49enne dopo aver sparato si è dato alla fuga.

L’uomo è stato trovato dai carabinieri, a conclusione di prolungata attività informativa e di mirate ricerche, in località “Su Nodu e fraeddu”, nell’agro montano di Bolotana. Non aveva con se l’arma utilizzata per commettere il delitto.

Fadda si trova ora nel carcere di Massama, Oristano.