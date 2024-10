Non sarebbe in pericolo di vita l’operaio edile di 39 anni ferito nella notte a Bolotana da sei colpi di pistola che lo hanno centrato alla coscia e all'inguine.

L'uomo si trova all'ospedale San Francesco di Nuoro.

L'aggressore, un allevatore di 49 anni del paese, avrebbe sparato in preda ai fumi dell'alcool e per futili motivi. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte di fronte alla pizzeria Stella in via Stazione. I due avrebbero iniziato a litigare e al termine della violenta discussione il 49enne avrebbe sparato al compaesano per poi darsi alla fuga.

I Carabinieri della stazione di Bolotana, della Compagnia di Ottana e dei reparti speciali che hanno subito identificato l'aggressore, sono sulle sue tracce. Da stanotte stanno setacciando le campagne ed effettuando perquisizioni all'interno del paese.