La Polizia ha arrestato un 43enne pregiudicato, Davide Incani, per tentato furto aggravato in abitazione.

In particolare, intorno alle 20:30 di ieri, una donna ha allertato gli agenti richiedendo il loro aiuto in quanto aveva appena visto un uomo all’interno del giardino della propria abitazione in Viale Poetto.

Il poliziotti, immediatamente giunti sul posto, hanno raggiunto e fermato in via del Pozzetto il 43enne che, nel tentativo di guadagnare la fuga, ha strattonato gli agenti, è stato bloccato.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, Incani era stato notato mentre, dopo aver divelto e piegato la rete in metallo del cancello, si era introdotto per poi armeggiare sulle bombole del gas. L’uomo però era stato notato da alcuni condomini che lo hanno inseguito per alcuni metri sino all’arrivo della volante.