Nella serata di ieri, alcuni agenti del Commissariato di polizia di Alghero hanno tratto in arresto per tentato furto in abitazione un 27enne di Tempio Pausania ed un sassarese di 37 anni, entrambi con numerosi precedenti specifici.

I due sono stati sorpresi dagli agenti a poca distanza dal condominio in cui avevano cercato di introdursi all’interno di un appartamento.

In un primo momento, i due giovani, avevano suonato alla porta di un’anziana signora che non si trovava nel proprio appartamento. Poi, invece, avevano cercato di introdursi all’interno di un altro appartamento, situato al piano terra, che aveva una finestra basculante aperta.

Sorpresi dagli occupanti dell’appartamento, i due sono stati messi in fuga. Il tempestivo intervento degli agenti, avvisati dai proprietari dell’appartamento ed intervenuti con una pattuglia, ha permesso di rintracciare i malviventi a poca distanza e a trarli in arresto.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati accompagnati in Questura e trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa del procedimento di convalida dell’arresto previsto per la mattinata odierna.