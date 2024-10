Gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena hanno arrestato Zahida Ahmetovic, 38enne bosniaca, e Giuliano Ahmetovic, 46enne nato a Reggio Calabria, entrambi pregiudicati per il reato di rapina impropria.

I due, secondo quanto ricostruito dalla polizia, hanno tentato di rubare in deposito CRAI di Sestu 30 pedane in legno.

I due, dopo aver asportato le pedane, sono rimasti bloccati all’interno del parcheggio del deposito in quanto il cancello automatico si è richiuso. Gli arrestati hanno quindi minacciato i dipendenti, presenti al momento, di abbattere col furgone il cancello se non lo avessero riaperto.

A bordo del furgone sono stati rinvenuti un tubo metallico della lunghezza di 70 centimetri, una tronchese, diversi cacciaviti e martelli.

Il PM di turno ha disposto gli arresti domiciliari per la donna mentre l’uomo è trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima.