Un 46enne è rimasto ferito ieri a Quartu durante un tentativo di rapina da parte di una banda di ignoti. L'uomo, Riccardo Aliberti, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto esploso da un componente del gruppo di malviventi, che poco prima avevano fatto irruzione nella sua villetta a Capitana.

Aliberti è stato trasferito al Brotzu con un'ambulanza del 118, e ricoverato in nottata. Non sarebbe in pericolo di vita. Dopo il tentato colpo, i rapinatori sono fuggiti a mani vuote. Erano le quattro inoltrate quando il gruppo, forse composto da cinque banditi, è entrato in azione.

Questi avrebbero intimato al proprietario di casa di consegnare il denaro, ma quest'ultimo non si sarebbe lasciato intimidire reagendo. Negli attimi di concitazione uno dei rapinatori ha lasciato partire il colpo di pistola, innescando la fuga del gruppo armato.

Indagini da parte di carabinieri e polizia indagano per risalire ai responsabili e capire se si tratti di un colpo finito male o se dietro il tentativo di rapina si possa nascondere qualche altro movente. Nella notte sono già state interrogate diverse persone.