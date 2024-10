Brutto episodio a Cagliari, dove ieri, 24 ottobre, una ragazza che aveva appena prelevato del denaro dal bancomat di via Mameli è stata aggredita da un extracomunitario.

Il giovane, un 26enne del Gambia, pretendeva che la ragazza gli desse 10 euro. Questa, nonostante lo spavento, ha rifiutato e per tutta risposta il giovane l’ha strattonata cercando di rubarle la borsetta. La vittima, però, ha reagito urlando per chiedere aiuto e mettendo in fuga il rapinatore.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, dopo ore di ricerche, hanno individuato e arrestato il rapinatore. L’uomo, che ha diversi precedenti, sarà processato con per direttissima oggi, 25 ottobre.