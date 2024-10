Avrebbe tentano di violentare una donna strattonandola e spogliandosi davanti a lei. Ieri i carabinieri della compagnia di Lanusei hanno arrestato un giovane extracomunitario, ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale ai danni di una giovane ogliastrina, commesso lo scorso 10 maggio. Il ragazzo è agli arresti domiciliari.

La ragazza, che non aveva ceduto alle insistenti richieste, era stata seguita sino alla propria auto dove era stata strattonata e trattenuta per un braccio. L’aggressore si era sfilato i pantaloni e le aveva mostrato le parti intime. Forza d’animo e paura hanno permesso alla giovane di allontanare con uno spintone il giovane e scappare via. Tornata a casa, dopo essersi confidata con i familiari, si è fatta coraggio e ha denunciato tutto alla locale stazione dei carabinieri. Ancora in stato confusionale, con il supporto dei militari e dei familiari, ha trovato la forza di raccontare l’accaduto nei minimi dettagli, permettendone l’esatta ricostruzione nei giorni successivi.

I militari sono riusciti a individuare il responsabile e dagli accertamenti svolti sono inoltre emersi altri precedenti comportamenti simili del giovane.

Il lavoro svolto dagli uomini dell’Arma ha permesso in breve tempo di cristallizzare una situazione grave e a seguito delle indagini è stata richiesta dal pm Gualtiero Battisti, che ha coordinato l’attività investigativa, una misura cautelare nei confronti dell’uomo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei gli ha concesso i domiciliari e gli ha imposto il divieto di comunicazione con qualunque persona esterna.

L’Arma assicura quotidianamente un servizio di prossimità in tutti i comuni della provincia che consente di individuare situazioni di criticità e affrontare, anche attraverso il contatto con i Servizi Sociali e i centri antiviolenza, tutti quei casi in cui si registrano abusi e violenze, pertanto invita le vittime a denunciare, offrendo un valido supporto informativo per gli aspetti giuridici e un consolidato bagaglio di esperienze vissute in concreto nel territorio della provincia.