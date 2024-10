Tentativo di rapina in villa ieri, 12 ottobre, a Bosa. Due ladri col volto coperto sono entrati in una villa della cittadini ma sono stati sorpresi dalla padrona di casa. La donna si è barricata in bagno iniziando ad urlare.

I malviventi, spaventati dalla reazione della padrona di casa, sono scappati via ma durante la fuga sono stati sorpresi dai carabinieri che si erano messi sulle loro tracce. I due sono stati arrestati.

Potrebbe esserci un terzo complice.