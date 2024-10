I Carabinieri della Compagnia di Bono, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari nonché della Compagnia di Nuoro, la scorsa notte hanno sventato un sequestro di persona a scopo di rapina, arrestando due giovani: si tratta di Pandi Basha, 21enne, allevatore a Benetutti, originario dell’Albania, e Gavino Puddu, 20enne, disoccupato di Orani.

I militari, dopo aver scoperto che i due ragazzi stavano organizzando una rapina, hanno deciso di osservare i loro movimenti attraverso appostamenti e pedinamenti.

A insospettire fortemente i Carabinieri è stato il fatto che nella notte tra mercoledì e giovedì Pandi Basha, invece che recarsi all’ovile di Benetutti è andato prima a Orani per prendere un amico per poi raggiungere Nuoro.

I due, arrivati nel capoluogo barbaricino, si sono appostati in via Martiri della Libertà nei pressi di un bar.

Poco dopo le cinque, mentre i titolari dell’esercizio stavano aprendo il locale, i due giovani, con passamontagna, guanti calzati e armi in pugno, hanno iniziato ad avvicinarsi al bar.

A quel punto i Carabinieri, per evitare più gravi conseguenze, sono intervenuti immediatamente fermando e arrestando l’albanese, trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 6,35, completa di 6 cartucce, 32 fascette in plastica autobloccanti e un tirapugni, mentre il suo complice, anch’esso armato di pistola, è riuscito a scappare per le vie cittadine.

A quel punto sono intervenuti i Cacciatori di Sardegna che hanno rintracciato e arrestato Gavino Puddu a Orani, in località Monte Nieddu,.

Secondo le indagini, le fascette autobloccanti, sarebbero dovute servire ai due giovani per bloccare i titolari del bar e per questo motivo i due sono stati indagati anche per tentativo di sequestro di persona a scopo di rapina in concorso.

Al termine delle formalità di rito i due sono stati trasferiti nel carcere di Badu ‘e Carros. Sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire il coinvolgimento di altre persone.