Tentata rapina, questa mattina, all’ufficio postale di Cala Gonone, Due banditi con il volto coperto hanno fatto irruzione all’apertura, legando l’unica dipendente presente in quel momento, la direttrice, e portandole via il cellulare. Il bottino non sarebbe cospicuo. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Intanto il gruppo di minoranza del consiglio comunale di Dorgali, composto da Elena Fancello, Maria Lucia Cossu, Marco Mura, Giovanni Patteri, Gabriele Sotgia, ha espresso solidarietà alla direttrice. “Il 2022 si conclude con un fatto increscioso che colpisce e preoccupa la nostra comunità: condanniamo fermamente il fatto criminoso che ha visto coinvolto l’ufficio postale di Cala Gonone e la sua direttrice Chicchi Spanu” scrivono in una nota commentando l’aggressione nei confronti della donna.

“Siamo vicini alla direttrice e le manifestiamo la nostra totale solidarietà” prosegue il gruppo di minoranza comunale. “L’intera comunità è scossa dall’evento, che deve far riflettere e pensare alla necessità di potenziare la sicurezza dei cittadini attraverso tutte le iniziative possibili, da parte del Comune, attraverso gli strumenti a disposizione (come la videosorveglianza) ma anche attraverso l’ascolto e il dialogo, perché una comunità unita è una comunità più sicura” concludono i consiglieri di opposizione.