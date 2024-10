Tentata rapina ieri pomeriggio nella filiale del Banco di Sardegna, in viale Marconi a Cagliari.

Quattro banditi, armati e con i volti parzialmente coperti, hanno fatto irruzione nell'istituto di credito, ma il colpo è fallito perché sul posto è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri.

I rapinatori hanno sfondato una finestra sul retro dell'istituto di credito, a circa tre metri di altezza, sono saliti sugli scafali, ma poi hanno abbandonato la filiale della principale banca della Sardegna senza portare via nulla. E' scattata una vera e propria caccia all'uomo in tutta la città.

Due rapinatori erano travestiti da carabinieri, con parrucche e berretti. Uno di loro è entrato nella banca e ha costretto i dipendenti ad aprire il bussolotto e far entrare i complici. Dieci persone tra dipendenti e clienti della filiale di viale Marconi sono rimasti in ostaggio di quattro rapinatori per una decina di minuti, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

L'allarme è scattato pochi minuti prima della chiusura, intorno alle 16.

"È entrato questo individuo vestito da carabiniere - racconta una delle dipendenti della banca ancora sotto choc - aveva la parrucca. Ci ha obbligati ad aprire ai complici, poi ci hanno legato le mani con fascette da elettricista e ci hanno fatto spostare in un'altra stanza". I banditi hanno prelevato la direttrice e un altro dipendente per farsi aprire le casseforti. "Noi non potevamo muoverci - sottolinea ancora l'impiegata - uno di loro ci teneva sotto controllo, mentre gli altri chiedevano alla direttrice di aprire le casse. Poi improvvisamente hanno lasciato tutto e sono fuggiti abbandonando alcune valigette che avevano con loro per portare via il denaro e due pistole, ancora cariche"