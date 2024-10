E' caccia al bandito a Selargius. Un individuo col volto mascherato è entrato ieri sera nella gioielleria di via Roma, fuggendo a mani vuote. Sul fatto indagano i carabinieri di Quartu e Selargius, che stanno esaminando le riprese di alcune telecamere della zona.

Accompagnati in caserma alcuni giovani, ma non se ne conoscono ancora i motivi. I militari avrebbero raccolto testimonianze che potrebbero essere d'aiuto nelle ricerche. Non è chiaro se il malvivente sia fuggito a piedi o in macchina, ad ogni modo è riuscito a far perdere le sue tracce.

Probabilmente al momento del tentato colpo impugnava una pistola giocattolo. Ma il titolare non ha subito l'iniziativa del rapinatore, reagendo e riuscendo ad allontanarlo. Scattato l'allarme, sono giunti sul posto i carabinieri, che dopo aver raccolto la versione del gioielliere hanno avviato le indagini.