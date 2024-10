I carabinieri della Compagnia di Iglesias sono intervenuti questa sera presso il distributore Q8 lungo la SS130, all'altezza del comune di Musei, dove alle ore 19:30 era stata segnalata una tentata rapina.

Due individui incappucciati avrebbero raggiunto l’addetto al rifornimento proprio mentre saliva sulla propria vettura per rincasare. Dopo alcuni istanti di ricerca i malviventi avrebbero poi desistito fuggendo a piedi. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Domusnovas e del Radiomobile.

Secondo quanto emerso uno dei due rapinatori aveva un’arma nascosta da una busta in plastica, seppure i carabinieri ritengono possa essersi trattato di un bluff, Sono in corso serrate indagini e ricerche in tutta la zona.