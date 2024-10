Nella notte dello scorso 9 dicembre i coniugi Giuseppe Murgia, di 66 anni, e Silvana Ortu, di 62 di Iglesias, sono stati vittime di rapina nella loro abitazione in piazza della Rotonda nella frazione San Benedetto.

L’uomo è riuscito a mettere in fuga i malviventi che lo avevano aggredito assieme alla moglie, subito dopo ha avvertito un dolore al braccio ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

I banditi erano in tre, tutti a volto coperto e indossavano guanti; sembra, tuttavia, non fossero armati. Sono riusciti ad entrare facendosi aprire dopo aver suonato al campanello.

Una volta entrati hanno colpito la signora Ortu, tentando di immobilizzarla, dopodiché hanno cercato di legarle le mani. Fortunatamente il marito è riuscito a reagire e grazie a ciò i rapinatori non hanno portato via nulla.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Iglesias. Sono stati predisposti controlli e posti di blocco nella speranza di rintracciare i malviventi. I militari stanno indagando sull'episodio.