Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolohanno arrestato in flagranza di reato E.G.M., olbiese 67enne, A.G. e M.G., 38enne e 22enne di Buddusò, tutti già noti alle Forze dell’Ordine, per tentato furto aggravato in concorso.

Nello specifico, i militari, come da loro riferito, insospettiti dalla presenza di un veicolo parcheggiato e lasciato aperto nei pressi di una delle rinomate spiagge della zona, hanno beccato e fermato in possesso di un flessibile elettrico, scalpelli e guanti.

Secondo quanto ricostruito, gli arrestati avrebbero tentato di introdursi all’interno di un vicino bar-ristorante. Il controllo della zona ha permesso, infatti, di rilevare il tentativo di effrazione. I tre sono stati tradotti presso i propri domicili in regime di arresti domiciliari.

All’operazione era presente anche l’equipaggio della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia.