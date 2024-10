Di coraggio e sfrontatezza ne hanno avuto, ma alla fine hanno dovuto desistere e scappare a mani vuote. I ladri hanno dapprima forzato il portone in legno che in linea d’aria è a pochissime centinaia di metri dal presidio del Reparto Mobile e della PolStrada: una volta varcato l’accesso, hanno tentato invano di sfondare i vetri che conducono negli uffici, ma l’incursione non ha dato buoni frutti.

I malviventi, forse disturbati da qualcuno, sono dovuti scappare senza portar via nulla: le telecamere esterne all’edificio potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile agli investigatori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e i colleghi della Scientifica, ai quali è affidato il compito di cercare di far luce sull’episodio alquanto insolito.