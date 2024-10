Un 35enne è finito in manette per furto aggravato a Quartu Sant'Elena, mentre il complice è ancora ricercato. Durante la notte, i due hanno cercato di entrare all'interno di un centro estetico di viale Colombo, coi volti coperti e muniti di arnesi da scasso e altri oggetti.

Hanno sfondato la porta a vetri, ma neanche il tempo di varcare la soglia che una Volante del Commissariato di Quartu è arrivata sul posto. Gli agenti hanno infatti intensificato i controlli in città, proprio a seguito di alcuni furti notturni all'interno di attività commerciali site in quella zona.

Sorpresi dai poliziotti, i due si sono dati alla fuga; mentre uno è riuscito a seminare le polizia facendo perdere le sue tracce, l'altro è stato arrestato. Questa mattina il 35enne sarà processato per direttissima. Sono in corso le indagini per rintracciare il complice e per stabile se i due siano responsabili degli altri furti messi a segno in città.