Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato due cittadine serbe, entrambe pluripregiudicate, Cristina Djordievic, 20 anni, e Tania Randelovic, di 22, per tentato furto in abitazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Nella mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione circa il furto in un’abitazione in via Giotto a Cagliari, i poliziotti hanno individuato e fermato le due ragazze. Una di loro, accortasi della presenza degli agenti, ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta ma è stata comunque bloccata.

Sottoposte a controllo, sono state trovate in possesso di un paio di forbici della lunghezza di 15 centimetri, un cucchiaino con il manico ricurvo e una chiave a “rullino” in acciaio.

Secondo quanto accertato dalla polizia, le due giovani, dopo aver suonato per due volte al campanello di una casa di via Giotto, non avendo ricevuto risposta, hanno forzato la porta di ingresso. All’interno dell’abitazione c’era però la proprietaria che trovandosi le due in casa ha urlato mettendole in fuga.