Avevano progettato nei minimi dettagli un tentativo di evasione dal carcere, ma gli agenti della polizia penitenziaria hanno scoperto il materiale da impiegare per la fuga nascosto in una cella. E’ successo a Cagliari nel carcere di Buoncammino dove quattro detenuti si erano procurati cavi elettrici, corde, coltelli e cavi d’acciaio per mettere in atto l'operazione.

Gli agenti, in seguito a una perquisizione in una cella della sezione maschile nel braccio destro, hanno scoperto il materiale sospetto nascosto tra i materassi e all’interno di una bomboletta del gas.