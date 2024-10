In Sardegna

La notte scorsa a Settimo San Pietro, in via Gramsci, i Carabinieri della stazione di Sinnai, hanno sorpreso due ragazzi di 19 e 15 anni mentre sferravano dei calci e tentavano di forzare l'erogatore automatico di sigarette posizionato all'esterno della tabaccheria di via Gramsci.