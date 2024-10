Due giovani senegalesi sono stati arrestati dagli agenti della Squadra volanti di Cagliari per tentato furto aggravato in concorso, e uno dei due anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di Serigne Mbacke Sarr, 24 anni, e Mamadou Sene, già noti alle forze dell'ordine.

Agli agenti di polizia erano state segnalate tre persone che trascinavano di peso un motociclo lungo via Roma. La polizia si è così recata sul posto sorprendendo i tre malintenzionati che, alla vista delle volanti, si sono dati alla fuga.

Uno dei tre è stato raggiunto nei pressi della stazione dei pullman, un secondo fuggitivo è stato scoperto mentre cercava di confondersi fra la folla e, nel tentativo di divincolarsi, ha ferito un agente prima di essere immobilizzato. Il terzo è riuscito a scappare.

Lo scooter era stato rubato dai tre poco prima in via Baylle. Per sbloccare il manubrio, i ladri, avevano colpito ripetutamente un bidone della spazzatura con la ruota anteriore del mezzo.