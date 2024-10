Tre arrestati e un'auto recuperata. E' il bilancio dell'inseguimento portato a termine nella notte dalla Polizia a Pirri.

In manette sono finiti Marco Sanna, di 19 anni, Francesco Artizzu, di 18, e Vittorio Marrocu, di 19, tutti residenti a Quartu.

Gli agenti della Squadra volante hanno notato una Fiat Panda con a bordo i tre giovani uscire a velocità sostenuta da via delle Fosse Ardeatine.

I poliziotti hanno affiancato l'auto, ma il conducente ha accelerato cercando di fuggire, percorrendo prima via Italia, poi via Cesare Cabras e infine la rotonda di via Zuddas dove la Panda è stata bloccata.

Quando i poliziotti hanno chiesto ai tre i documenti dell'auto, inizialmente hanno dato risposte evasive poi hanno confessato di averla rubata poco prima a Flumini di Quartu. Per farlo hanno utilizzato una chiave di una Volkswagen modificata in modo da aprire le portiere delle vetture e accendere il quadro senza danneggiare nulla.