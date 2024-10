Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, gli Agenti della Squadra Volante di Cagliari, nella serata di ieri, hanno arrestato in due distinti interventi Christian David Grogier, 35enne, pregiudicato e Thomas Salis, 37enne pluripregiudicato, entrambi cagliaritani, per i reati di tentato furto aggravato, false attestazioni sull’identità il primo e di tentato furto aggravato e continuato nonché resistenza a Pubblico Ufficiale il secondo.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 21.40 quando un equipaggio della Squadra Volante è stato inviato dal Centro Operativo in Piazza Giovanni XXIII, dove un giovane era stato segnalato armeggiare tra le autovetture in sosta di fronte alla chiesa di San Paolo.

Giunti sul posto, grazie anche alle accurate descrizioni fornite dai cittadini, i poliziotti hanno individuato immediatamente l’uomo, lo hanno bloccato e trovato nella manica del giubbotto un paio di cesoie da giardinaggio.

Il 35enne, secondo quanto accertato dalla polizia, ha tentato di rubare all’interno di quattro.

L’altro episodio è, invece, avvenuto intorno alle 23.05 quando un equipaggio della Squadra Volante è stato inviato dal Centro Operativo in Via Sonnino, all’altezza di Via Alghero dove era stata segnalata una persona intenta a forzare i bauletti degli scooter parcheggiati.

Anche in questo caso, i poliziotti sono riusciti a individuare e fermare l’uomo, trovato in possesso di un cavatappi con piccola lama e un paio di tronchesine.