Hanno tentato di incendiare durante la notte l'Audi di un artigiano edile, di 38 anni, parcheggiata in via Sassari a Bosa ma non ci sono riusciti.

Il proprietario è riuscito a spegnerlo ma ha trovato sul tetto dell'autovettura una testa di cinghiale mozzato. Un chiaro avvertimento intimidatorio per l'uomo.

Il fatto è accaduto alle 3 ed i danni sono stati limitati alla fiancata dell'auto.

Indagano i carabinieri della stazione di Bosa e della Compagnia di Macomer.