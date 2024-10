Due immigrati hanno tentato di sfondare la porta di un appartamento in corso Vittorio Emanuele a calci.

La Polizia ha arrestato per violazione di domicilio aggravata Ndiasse Dione, di 43 anni, senegalese, e Drameh Abdoulie, cittadino del Gambia.

I due durante la notte sono stati visti da un agente in borghese mentre tentavano di entrare in una palazzina di corso Vittorio Emanuele a Cagliari. Mentre uno faceva il palo, il secondo è entrato nello stabile e raggiunto un appartamento.

Dopo aver suonato più volte il campanello senza ottenere risposta ha iniziato a prendere a calci la porta nel tentativo di sfondarla. Il palo ha notato l'agente in borghese segnalando la presenza della Polizia. I due si sono quindi allontanati ma sono stati raggiunti dagli agenti della Squadra Volante, coordinati dal dirigente Fabrizio Figliola, in via Angioi.

La polizia ha contattato il proprietario dell'abitazione, scoprendo che era stato chiamato poco prima da una delle inquiline che si era barricata in casa mentre l'immigrato tentava di sfondare la porta. A quanto pare già in mattinata lo straniero era entrato nell'appartamento per discutere con una delle inquiline con la quale aveva avuto una relazione.

In serata era tornato per prendere alcuni oggetti che a suo dire aveva lasciato in casa tentando di sfondare la porta.