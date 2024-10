Gli agenti di Polizia del Commissariato di Alghero hanno denunciato in stato di libertà un 44enne con l’accusa di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

L’uomo, dopo aver messo a segno un furto presso un cantiere edile, rubando un grosso cavo elettrico di circa 25 metri, il giorno dopo si è ripresentato presso lo stesso cantiere durante l’ora di pausa pranzo per tentare di compiere un altro furto.

Nella seconda occasione però non è filato tutto liscio. Nel tentativo di recidere un cavo elettrico, infatti, l’uomo ha provocato uno scoppio a cui è seguito anche un incendio che ha fatto scattare immediatamente l’allarme.

Mentre l’uomo cercava di allontanarsi in tutta fretta dal cantiere alcune persone sono riuscite a prendere il numero di targa del veicolo e così, una volta rintracciato dalla Polizia presso il proprio domicilio, dove è stato trovato in possesso del cavo asportato il giorno precedente, accompagnato in Commissariato è stato denunciato.