Nel primo pomeriggio di ieri, introno alle 14:00, un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare lungo la via Lido, nei pressi del residence “Gli Eucalipti”, è stato fermato da un passante che aveva notato una persona all’interno del residence.

Gli agenti hanno proceduto ad una verifica della struttura e dopo aver sentito alcuni rumori provenire da un appartamento, preso in affitto da una coppia di stranieri, hanno fatto irruzione all’interno, trovando un 40enne algherese.

L’uomo, M.A., che non è riuscito a giustificare in alcun modo la sua presenza è stato arrestato e accompagnato in Commissariato.

Dopo le formalità di rito è stato condotto presso le celle di sicurezza della Questura di Sassari in attesa del procedimento di convalida.